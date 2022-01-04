Свій перший новорічний корпоратив Влад Яма запам'ятав на все житті. Він відбувся 2003 року, коли 21-річний юнак був учасником шоу-балету Олени Коляденко Freedom. Тоді нікому невідомий "лисий мачо", як його прозвала хореографиня, стояв в останній лінії. Це мало не коштувало йому життя.

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Як Влад Яма ледь не помер на Новий рік

У новорічну ніч 18 років тому балет Freedom виступав на бенкеті в Києві. Під бій курантів танцівники відкоркували шампанське, а згори полетів метафан. Схоже, Новому року Яма радів з відкритим ромом, тож конфеті потрапило йому в горло.

На сцені я вдавився метафаном і ледь не вмер. Ось б'є годинник – три, два, один, бах. Я зробив вдих і зрозумів, що не можу дихати. Я стояв останнім, мене ніхто не бачив, не міг допомогти,

– пригадав Влад Яма.

Він впав на сцену, розбивши келих, і став кашляти. На щастя, метафан вийшов сам. Однак ці пів хвилини були чи не найстрашнішими в житті танцівника.

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