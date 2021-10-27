Я вас люблю, – Наталія Орейро заговорила російською і подякувала за громадянство

У понеділок, 25 жовтня, Путін надав російське громадянство акторці Наталії Орейро, яка неодноразово зізнавалась у любові до РФ. Зірка "Дикого ангела" публічно подякувала за "величезну честь". Ба більше, латиноамериканка защебетала російською.

Уругвайська актриса та співачка Наталія Орейро не може натішитися російському громадянству. Вона не стала бити поклони лише господарю Кремля Володимиру Путіну, а звернулась до усіх фанів.

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Зірка серіалів "Дикий ангел" та "Багаті і знамениті" пообіцяла, що тепер буде любити Росію більше, ніж останні 20 років.

Дорогі друзі! Я хочу подякувати Росії та всім її громадянам за величезну честь, надану мені цим визнанням. Наші стосунки засновані на більш ніж двадцятирічному коханні, і я відчуваю, що цей зв'язок стане ще міцнішим. Я вас люблю,

– заявила Наталія Орейро.

У відеозверненні латиноамериканська зірка не стала дякувати Росії від імені свого 9-річного сина Мерліна, якому також присвоїли громадянство.

навіть до отримання громадянства акторка дублювали підписи до дописів російською мовою. Судячи з далеко неідеальної вимови на останньому відео, з цим Наталі Орейро допомагали російськомовні асистенти.

Варто нагадати, що популярність Наталії Орейро принесла головна роль в телесеріалі "Дикий ангел", який вийшов на екрани 1998 року. Тоді й розпочався її "міцний зв'язок" з Росією: