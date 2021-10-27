Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро не может насладиться российским гражданством. Она не стала бить поклоны только хозяину Кремля Владимиру Путину, а обратилась ко всем фанатам.
Не пропустите Любительница Путина Наталья Орейро получила российское гражданство
Звезда сериалов "Дикий ангел" и "Богатые и знаменитые" пообещала, что теперь будет любить Россию больше, чем последние 20 лет.
Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Я вас люблю,
– заявила Наталья Орейро.
В видеообращении латиноамериканская звезда не стала благодарить Россию от имени своего 9-летнего сына Мерлина, которому также присвоили гражданство.
Стоит напомнить, что популярность Наталье Орейро принесла главная роль в телесериале "Дикий ангел", который вышел на экраны в 1998 году. Тогда и началась ее "крепкая связь" с Россией:
- Три года назад она выпустила песню United by Iove, в которой призналась в любви к России. Она надела кокошник и спела, что ее мечта – уехать в РФ;
- в эфире развлекательного шоу "Вечерний Ургант" она потребовала у Путина паспорт России, потому что якобы "нет большего россиянина, чем она";
- в июне 2020 года ее документы на российское гражданство уже были в посольстве.