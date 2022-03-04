"Я ще ніколи так не пишалась бути українкою": Міла Куніс віддала 3 мільйони доларів біженцям

Американська акторка Міла Куніс, яка переїхала в дитинстві з України та почала будувати у США кар'єру, висловилась щодо війни Росії з Україною. Вона зізналась, що дуже пишається бути українкою, а чоловік Ештон Кутчер – що одружений на українці.

Жінка розповіла у своєму відеозверненні, що народилась у місті Чернівці в Україні, але все життя ідентифікувала себе як американка, тому що підростала там, отримала кар'єру та сім'ю. Проте зараз вона "як ніколи пишається бути українкою".

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Після роздумів вони вирішили розпочати збір коштів у фонді GoFundMe на потреби біженців та гуманітарну допомогу. Їхня ціль – зібрати 30 мільйонів доларів, з яких 3 мільйони вони жертвують самі.

"У той час як ми є свідками мужності українців, ми також є свідками неймовірного тягаря тих, хто вибрав безпеку. Через GoFundMe цей збір коштів вплине на зусилля з надання біженцям та гуманітарної допомоги. Фонд принесе користь Flexport.org та Airbn, двом організаціям, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Житло біженцям, що біжать з України. Бути з Україною означає підтримувати українці", – йдеться у повідомленні.

У перші дні наступу Росії на Україну подружжя, зокрема Ештон Кутчер, висловлювали свою підтримку у твітері, де чоловік писав, що він "за Україну". Тепер подружжя вирішило допомогти українцям фінансово.

Свої пожертви також нещодавно зробили Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі – вони теж організували збір коштів на потреби українців. А тим, хто надсилатимуть кошти, будуть подвоювати суму власними грошима.

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