Женщина рассказала в своем видеообращении, что родилась в городе Черновцы в Украине, но всю жизнь идентифицировала себя как американка, потому что подрастала там, получила карьеру и семью. Однако сейчас она "как никогда гордится быть украинкой".

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После размышлений она с мужем решила начать сбор средств в фонде GoFundMe для нужд беженцев и гуманитарную помощь. Их цель – собрать 30 миллионов долларов, из которых 3 миллиона они жертвуют сами.

"В то время как мы являемся свидетелями мужества украинцев, мы также являемся свидетелями невероятного бремени тех, кто выбрал безопасность. Через GoFundMe этот сбор средств повлияет на усилия по оказанию беженцам и гуманитарной помощи. Фонд принесет пользу Flexport.org и Airbn, двум организациям, которые активно работают на местах и ​​оказывают немедленную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Жилье беженцам, бегущим из Украины. Быть с Украиной означает поддерживать украинцев", – говорится в сообщении.

В первые дни наступления России на Украину супруги, в частности Эштон Кутчер, выражали свою поддержку в твиттере, где мужчина писал, что он "за Украину". Теперь супруги решили помочь украинцам финансово.

Свои пожертвования также недавно сделали Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли – они тоже организовали сбор средств на нужды украинцев. А тем, кто будет присылать средства, будут удваивать сумму своими деньгами.