На восьмий день війни майже не залишилося зірок світового шоу-бізу, які б не висловили свою підтримку Україні. Слідом за моделями Кендалл Дженнер, Беллою Хадід та Ельзою Госк це зробила Розі Гантінгтон-Вайтлі. Її серце розривається через знедолених матерів і дітей.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі підтримала Україну у війні з Росією

В інстаграм-профілі з майже 15-мільйонною аудиторією супермодель написала, що в розпачі через війну в Україні. Вона, як молода мама, найбільше співчуває дітям, що мусять відсиджуватися у бомбосховищах.

Коли я сиджу зі своєю сім'єю в безпеці, годую свою новонароджену дитину, я думаю про українських матерів і сім'ї, які з немовлятами ховаються вночі в бомбосховищах… У ці моменти не знаєш, що написати чи сказати, але моє серце і думки з народом України,

– написала Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Вона додала, що підтримує Україну не тільки словами, а й фінансово. Модель пожертувала кошти в Unicef Ukraine і закликає своїх фанів з усього світу робити те ж.

Розі Гантінгтон-Вайтлі підтримала Україну у війні з Росією / Фото з інстаграму моделі

Як світові знаменитості підтримують Україну у війні – читайте тут.

Повний текст публікації Розі Гантінгтон-Вайтлі:

Спостерігати за останніми днями в Україні було, м'яко кажучи, розпачливо й жахливим.

Коли я сиджу зі своєю сім'єю в безпеці, годую свою новонароджену дитину, я думаю про українських матерів і сім'ї, які з немовлятами й дітьми ховаються вночі в бомбосховищах або приїжджають до таборів, а сім'ї розділені кордонами з близькими, яких вже немає. У ці моменти не знаєш, що написати чи сказати, але моє серце і думки з народом України. Сьогодні я буду жертвувати Unicef Ukraine. Якщо можете, будь ласка, зробіть це також.

Мої друзі з Olēnich, одного з моїх улюблених українських модних брендів, попросили мене поділитися ресурсами та інформацією з тими, хто хоче знати, чим ще вони можуть допомогти.

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