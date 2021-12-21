Я просто весела людина, – Олег Кензов прокоментував скандальний концерт у Бердянську

Український артист Олег Кензов ще влітку оскандалився концертом у Бердянську, де вживав нецензурні слова, вульгарно жартував і жонглював мікрофоном. Співак вперше висловився про виступ і заявив, що все було вирізано з контексту.

Відомий український співак й автор хіта "По кайфу" у липні 2021 року здивував концертом у Бердянську. Там він лаявся до дітей, жонглював мікрофоном. Відвідувачі концерту вважали, що чоловік вийшов на сцену п'яним.

Читайте також Вона теж мене била, коли я була вагітна, – Слава Камінська про стосунки з Вікою з "НеАнгелів"

Олег Кензов про концерт у Бердянську

Вперше за довгий час артист прокоментував ролик з виступу, що швидко розлетівся мережею. На його думку, скандал розгорівся лиш тому, що ситуацію "вирізали з контексту". Насправді Олег п'яним не був, а поводився, як зазвичай.

"Був концерт повністю, жодна людина не пішла. Я кожного разу на своєму концерті перед піснею "Гасимся" знімаю шузи й кидаю, босоніж запалюю. Я років 5 так виступаю. Люди просто вирізали з контексту і так вийшло. Ну не зловив декілька разів мікрофон – ну буває. Я там не п'яний. Я просто весела людина", – поділився Кензов.

Що відомо про скандальний виступ Кензова