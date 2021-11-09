Відомий український танцівник Влад Яма разом з дружиною Лілією виховує сина Леона. 5-річний хлопчик з дитинства займається плаванням, але тепер знайшов для себе нове хобі.

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Влад Яма про захоплення сина

Хореограф зізнався, що тепер Леон займається брейк-дансом. Влад додав, що спершу не хотів віддавати сина на цей стиль танців.

Леон просив про це декілька місяців. Я опирався, боявся… Думав, якщо він обере шлях вуличної культури, то ніколи не танцюватиме бальні танці. Я хочу, щоб він все спробував,

– поділився Яма.

Артист зауважив, що його опір – неправильний вчинок, адже син сам повинен вирішувати, чим йому займатися.

"Та, мабуть, це моя помилка. Коли уявляю сина у майбутньому і те, чим він займатиметься, завжди приміряю це на себе. Я сам у сім років пішов на бальні танці й присвятив цьому все життя. Але так буває не у всіх", – додав танцівник.

Додамо, що раніше Влад Яма розповідав, що Леон не хоче ходити на бальні танці. Частково це пов'язано з тим, що хлопчик соромиться комунікувати з дівчатами.



Син Влада Ями / Фото з інстаграму Влада Ями

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