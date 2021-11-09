Известный украинский танцовщик Влад Яма вместе с женой Лилией воспитывает сына Леона. 5-летний мальчик с детства занимается плаванием, но теперь нашел для себя новое хобби.

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Влад Яма об увлечении сына

Хореограф признался, что теперь Леон занимается брейк-дансом. Влад добавил, что сначала не хотел отдавать сына на этот стиль танцев.

Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся... думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал,

– поделился Яма.

Артист заметил, что его сопротивление – неправильный поступок, так как сын сам должен решать, чем ему заниматься.

"Да, наверное, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех", – добавил танцор.

Добавим, что ранее Влад Яма рассказывал, что Леон не хочет ходить на бальные танцы. Отчасти это связано с тем, что мальчик стесняется коммуницировать с девочками.



Сын Влада Ямы / Фото из инстаграма Влада Ямы

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