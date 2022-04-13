Я ніколи не була одна, – Оля Полякова зі сльозами на очах розповіла про розлуку з чоловіком

Українська співачка Оля Полякова зізналась, як на неї повпливала війна. Вона розповіла про стосунки з чоловіком, який залишився в Україні.

Відома співачка Оля Полякова разом з дітьми виїхала за кордон через повномасштабну війну. Та її чоловік залишився в Україні й вступив у тероборону.

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Оля Полякова про чоловіка та свій стан

Виконавиця розповіла, що важко переживає розлуку з чоловіком. Раніше вона ніколи надовго з Вадимом не розставалась.

Я заміжня майже 20 років і ніколи не була одна. Для мене це таке серйозне випробування. Але знаючи, що я така не одна, що мільйони жінок з дітьми покинули свої будинки й зовсім у всіх немає землі під ногами. Тому мені нема чого плакатися та скаржитися,

– зізналась артистка.

Оля Полякова розчулилась, коли розповідала про чоловіка. Вона зізналась, що не вона підтримує коханого, а він її.

Я така смілива тільки з вами. Якщо чесно, я трохи розклеїлася і трохи розламалася. Тому саме чоловік мені щодня каже: "Тримайся, ти сильна! Ти повернешся додому, все буде добре! Я тут усе бороню, все збережу, зберися!".