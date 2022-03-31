Чоловік Олі – Вадим залишився захищати Україну в територіальній обороні. Та навіть на відстані він підтримує кохану, оскільки зараз артистці дуже важко.

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Оля Полякова про війну

Виконавиці важко перебувати далеко від коханого, від дому. В Україні вона залишила все, що любила. Зараз вона в тому стані, коли потрібно казати, що все буде добре. Оля вивезла дітей, щоб вони не чули постійних сирен і вибухів, мали змогу вчитися. Однак в чужій країні артистці нема де зупинитися.

У мене немає житла за кордоном, немає родичів, тому я навіть не знаю, де залишуся. Упродовж всього довгого шляху нам допомагали зовсім незнайомі люди, давали нам дах над головою. Спочатку нас прийняли мої друзі, потім ми переїхали в інше місце, а ось зараз ми ще в іншому. Наразі думаю, де залишитися. Це якась абсолютно сюрреалістична річ – ніхто не очікував, що таке може статися,

– поділилася Полякова.

Однак артистка наголошує, що треба продовжувати жити. Жінки мають дбати про дітей та зберігати здоровий глузд.

У моєї старшої доньки розлади, панічні атаки, дуже нестабільний стан. Я також падаю духом, але розумію, що не маю права на це, бо на мене дивляться мільйони людей у соціальних мережах,

– зізналася Полякова.

Артистка бореться з окупантами на інформаційному фронті. Вона розповідає підписникам у соціальних мережах про те, що відбувається в Україні, підтримує народ у цей складний час.