Автобіографічна книжка моделі Емілі Ратажковскі "Моє тіло" буде доступною для продажів 9 листопада. Однак у мережу прослизають невеликі її уривки. Днями стало відомо, що у творі зірка розповіла про випадок насильства, який трапився з нею в юності.
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Емілі Ратажковскі розповіла про насильство
У 15 років дівчина зустрічалась з бойфрендом, якого звали Оуен. 16-річний хлопець практично змусив Емілі до сексу з ним. Тоді майбутня модель була незайманою.
Чому 15-річна я не кричала тоді на все горло? Хто навчив мене мовчати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповідала, що сталося з Оуеном у ті вихідні. Це був секс без згоди. Я була така молода. У мене навіть не було сексу до цього,
– зізналась Ратажковскі.
Емілі Ратажковскі / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі
Не перше зізнання Емілі Ратажковскі
- Успішна модель вже не вперше розповідає про випадок домагань та насильства. У 2020 році вона написала есе, в якому розповіла, що постраждала від сексуального насильства з боку фотографа Джонатана Ледера у 20 років. Тоді вона не була відомою й прийшла у дім чоловіка на зйомку. Дівчина позувала у спідній білизні, тоді як Ледер часто наливав їй вино. Потім фотограф домагався Емілі й завдав їй фізичного болю, але вона втекла від чоловіка й переночувала в одній зі спалень будинку.
- У книжці "Моє тіло" знаменитість розповіла, що зазнала домагань у 2013 році. Це сталося на зйомках кліпу Blurred Lines зі співаками Фареллом Вільямсом, репером Т. І. та Робіном Тіком. Для зйомок Емілі Ратажковскі позувала напівоголеною. Як розповіла модель, Робін Тік був трохи п'яний, тому в один момент він схопив її за голі груди. Режисерка негайно зупинила знімальний процес.