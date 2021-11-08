Автобиографическая книга модели Эмили Ратаковски "Мое тело" будет доступна для продаж 9 ноября. Однако в сеть проскальзывают небольшие ее обрывки. На днях стало известно, что в произведении звезда рассказала о случае насилия, который произошел с ней в юности.

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Эмили Ратаковски рассказала о насилии

В 15 лет девушка встречалась с бойфрендом, которого звали Оуэн. 16-летний мальчик практически заставил Эмили заниматься сексом с ним. Тогда будущая модель была девственницей.

Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что случилось с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого,

– призналась Ратаковски.



Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Не первое признание Эмили Ратаковски