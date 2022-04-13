Я не знаю, де вони, – Олександр Кривошапко розповів про рідних, які пішки вийшли з Маріуполя

Співак Олександр Кривошапко, відомий завдяки шоу "Х-фактор", народився в Маріуполі. Його рідні були там, коли Росія пішла на Україну війною. На щастя, сім'ї вдалося вибратися з міста пішки. Де вони зараз, артист не знає.

У перші дні війни 30-річний Олександр Кривошапко створив благодійний фонд "Братське серце". Разом з волонтерами він допомагає людям з окупованих територій – доставляє гуманітарну допомогу та координує транспорт для виїзду. Як з'ясувалося, рідні співака вирвалися з Маріуполя самотужки, без його зв'язків.

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Рідні Олександра Кривошапка вийшли з Маріуполя пішки

За словами Олександра, у перші дні він не міг відправити автомобілі за своїм рідним, аби не викликати недовіру до фонду. Тому вони більш як місяць провели в окупації. Після того, як російські снаряди влучили в їхній будинок, сім'я наважилася рятуватися пішки – мама співака та сестра з чоловіком і сином.

Моя сім'я сиділа в будинку, в який було вісім прямих влучань. Вони розуміли, що треба йти, бо залишаться під завалами. Це інстинкт самозбереження, люди виходять і йдуть,

– розповів Олександр Кривошапко.

На жаль, вони не забрали з собою 95-річну бабусю, яка фізично не могла вийти з міста пішки. Жінка залишилася в Маріуполі з доглядальницею. Де зараз рідні й що з ними, Кривошапко не знає.

"Я не знаю, де вони. Коли я востаннє виходив на зв'язок, вони намагалися прорватися з боку Херсонської області. Я вірю, що все нормально, там є чоловіки. Сьогодні для маріупольця знати, що кілька тижнів тому з твоєю сім'єю все було більш менш нормально – це вже небачена розкіш", – з посмішкою заявив артист.

Олександр Кривошапко з мамою, сестрою, донькою і племінником / Фото з інстаграму співака

Олександр Кривошапко зізнався, що за 49 днів війни почув сотні моторошних історії, які лякають не менше, ніж звірства окупантів на звільненій Київщині. Зокрема його сусіди загинули "за дуже страшних обставин", а знайомий втратив дружину й доньку, коли вдарило за сім метрів від них: "Він обернувся, а сім'ї вже немає".

Перші три тижні я думав, що інсульт спіймаю, просто переживаючи за ті історії, які чув від людей. Просто розуму незбагненно, що відбувається в місті,

– поділився Кривошапко.

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