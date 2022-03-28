Я не втік, – Анатолій Анатоліч, який з дружиною і дітьми виїхав у Францію, відповів на хейт

Днями Анатолій Анатоліч зізнався, що вже не в Україні під обстрілами, а за кордоном. Він з дружиною і трьома дітьми виїхав у маленьке містечко у Франції. Його тут же охрестили "боягузом", але шоумен не змовчав.

Користувачів інстаграму обурило, що Анатолій Анатоліч зумів перетнути кордон попри воєнний стан, коли чоловікам від 18 до 60 років не можна виїжджати з країни. Однак прилетіло йому не лише за "зіркові пільги", а й за те, що "сховався за спідницю дружини", поки його колеги боронять країну зі зброєю руках.

До теми Поки колеги захищають Україну: Анатолій Анатоліч з сім'єю поїхав за кордон

Анатолій Анатоліч з Франції відповідає хейтерам

Шоумена ні трохи не картає себе, що в безпеці, поки його зіркові товариші відвойовують Київ – Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", Тарас Тополя з "Антитіл", Фагот з ТНМК та інші. Анатоліч впевнений, що як багатодітний батько зробив усе правильно – вивіз сім'ю подалі від вибухів і російських ракет.

Я не сприймаю цю поїздку як туристичну, і моя сім'я не сприймає її як туристичну. Я хочу, щоб усі розуміли: я не поїхав відпочивати, я не втік з країни! Я зробив те, що мав зробити батько для своєї великої родини,

– пояснив Анатолій Анатоліч.

Крім того, зірковий татусь поскаржився на майже п'ять днів неймовірно складної дороги. Усе нібито для того, щоб "діти мали можливість спілкуватися з іншими дітьми, виходити на вулицю".

Де Анатоліч Анатоліч був з сім'єю в перші дні війни

Війна застала ведучого під Києвом. Під ранок 24 лютого він з дружиною і дітьми ховався у підвалі, адже над Київським морем, де вони живуть, був бій.

Вдома вони протрималися три дні, а тоді перебралися в місто Кагарлик, що за 80 кілометрів від столиці. Туди Анатолія Анатоліча запросили батьки однокласниці його доньки.

Ще на початку березня шоумен запевняв: "Ми в Україні. Ми нікуди не їдемо і я лишаюсь тут", а вже через кілька тижнів опинився у Франції – з дружиною Юлею, мамою, тещею і трьома дітьми – доньками Алісою, Лолітою і 8-місячним сином Нілом.

у Францію зіркова сім'я поїхала, бо туди їх запросили зі школи доньок. Там Анатолічу пообіцяли максимальну підтримку та допомогу.