На думку Даніеля Салема, те, що зірки змінили мікрофони на зброю та пішли воювати, говорить про те, що всі безмежно люблять свою країну.

До слова Даніель Салем ледь не загинув на передовій: "Зайшов в інстаграм, щоб попрощатись"

"Ми відверті з собою, готові стояти до кінця. Це говорить про наш дух і характер. Те, що ми чітко вдячні Україні, нашій землі, за те, що вона нам дала. Ти можеш тримати автомат? Тримай. Ти хоробрий і підеш на передову? Йди. Знайди в собі сміливість сказати, що ти не можеш тримати зброю, але можеш робити щось інше. І те, шо мої колеги стоять на обороні нашої країни, мене змушує вкотре сказати, що я в правильній країні народився і правильну країну захищаю", – каже Салем.

Даніель розповів, що в Одесі захищає місто телеведучий Коля Серга, проте він з ним ще не пересікався. Але планує побачитись і відновити дружні стосунки. Скоро Даніель має їхати в Київ і хотів би там побачитись з Андрієм Хливнюком з "Бумбоксу", який нещодавно постраждав від мінометного обстрілу.



Даніель Салем зі Святославом Вакарчуком в Одесі / Фото з інстаграму ведучого

Ставлення до чоловіків-українців за кордоном

Телеведучий поділився, що "не заливає себе надіями, що такі чоловіки помагають звідти", проте все ж просить їх робити це.

"Я безмежно вдячний Максиму Чмерковському, який у Варшаві організовує неймовірні волонтерські передачі та логістику. Також є батьки, які виїхали, бо в них є новонароджені діти і жінок не потрібно залишати в такій ситуації. Якщо вони виїхали і дивляться це інтерв'ю, я хочу попросити бути їх корисними. По-перше, поводьте себе дуже достойно за кордоном. Дуже неприємно чути, коли ми там хамимо. Нехай дивляться на нас не так, як на біженців, а як на великий народ, який тримається разом і допомагає. Ми українці і ми повинні Україні", – каже Салем.