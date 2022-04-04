По мнению Даниэля Салема, то, что звезды сменили микрофоны на оружие и ушли воевать, говорит о том, что все безгранично любят свою страну.

К слову Даниэль Салем едва не погиб на передовой: "Зашел в инстаграмм, чтобы попрощаться"

" Мы откровенны с собой, готовы стоять до конца. Это говорит о нашем духе и характере. То, что мы четко благодарны Украине, нашей земле, за то, что она нам дала. Ты можешь держать автомат? Держи. Ты храбрый и пойдешь на передовую? Иди. Найди в себе смелость сказать, что ты не можешь держать оружие, но можешь делать что-то другое. И то, что мои коллеги стоят на обороне нашей страны, меня заставляет еще раз сказать, что я в правильной стране родился и правильную страну защищаю", – говорит Салем.

Даниэль рассказал, что в Одессе защищает город телеведущий Коля Серга, однако он с ним еще не пересекался. Но планирует увидеться и восстановить дружеские отношения. Скоро Даниэль должен ехать в Киев и хотел бы увидеться с Андреем Хливнюком из "Бумбокса", недавно пострадавшего от минометного обстрела .



Даниэль Салем со Святославом Вакарчуком в Одессе / Фото из инстаграмма ведущего

Отношение к мужчинам-украинцам за границей

Телеведущий поделился, что "не заливает себя надеждами, что такие мужчины помогают оттуда", но все же просит их делать это.