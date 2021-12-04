Я кохаю, – Злата Огнєвіч про вибір у фіналі "Холостячки"

У фіналі 2 сезону "Холостячки" головна героїня Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Дівчина наголосила, що кохає його.

Злата Огнєвіч зазначила, що дуже хвилювалася помилитися, однак вирішальний вибір робила серцем. Саме Андрію Задворному вона змогла відповісти "так".

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Злата Огнєвіч про вибір у "Холостячці"

Цей момент для артистки був довгоочікуваним. Вона щиро вірила, що зможе зустріти на проєкті справжнє кохання і сталося саме так.

"Я кохаю і готова кричати про це на весь світ. Мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною клітинкою свого тіла! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові та шепче "вірю", – написала в дописі Злата.



Злата Огнєвіч та Андрій Задворний у фіналі "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки



Злата Огнєвіч та Андрій Задворний у фіналі "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки



Злата Огнєвіч, Андрій Задворний і Григорій Решетник/ Фото з інстаграму співачки

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Текст публікації Злати Огнєвіч:

Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжнє кохання на проєкті і воно зі мною сталося!

Я знову заплющую очі та розчиняюся в моменті, коли сказала "так" Андрієві. Хочу поділитися з вами своїми почуттями.

Я кохаю і готова кричати про це на весь світ. Мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною клітинкою свого тіла! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові та шепче "вірю".