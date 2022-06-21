Наприкінці 2019 року у Наталки Карпа народилась донечка Злата від чоловіка Євгена Тєрєхова. Тієї ж зими відбулось хрещення дівчинки, де обітницю бути хорошим хрещеним батьком дав Тарас Тополя, а також подруга Наталки Тетяна Антонян.

До слова "На передовій під шкварчання рацій": як Тарас Тополя зустрів 35 день народження

Впродовж років Наталка зберігає теплі стосунки з кумом, а зараз особливо за нього хвилюється, адже той служить країні від початку російського вторгнення 24 лютого.

"Цей хлопець був присутнім (а інколи, й активно брав участь) у майже всіх моїх ключових життєвих моментах, але сьогодні не про мене, а про нього, про нашого іменинника Тараса Тополю, лідера гурту "Антитіла", суперового артиста, гарного татуся та чоловіка, кумира мільйонів і Златкиного хрещеного!" – написала Карпа.

У кожної людини є своя глибина, а у Тараса вона неосяжна! Мені пощастило в певний момент з ним познайомитись, і відчути міць та мудрість цього хлопця! Я щиро скажу, – я дуже ним пишаюсь! До того ж у різних площинах життя він проявляє себе надзвичайно гідно та достойно! Він приклад для багатьох з нас!

– заявила Наталка.

Зіркова кума побажала Тарасу повернутись додому цілим та неушкодженим до своєї родини, коханої Alyosha та трьох дітей.

Тарас Тополя хрестив доньку Наталки Карпи / Фото з фейсбуку співачки

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Зазначимо, що лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя 21 червня святкує 35 день народження, а гурт "Антитіла" – 14 рік з початку створення. Він зізнався, що переживає змішані відчуття у цей день, який водночас є 117 днем війни.

Ще один рік прожито. Вперше зустрічаємо День народження на передовій під шкварчання рацій (як добре що вони є). По позиціях працює російський танк, міномети. На щастя, за ніч жодного пораненого і вбитого. Проте, атмосферка ще та,

– зізнався Тарас Тополя.



Тарас Тополя святкує 35-річчя на передовій / Фото з інстаграму гурту