У сучасному світі все популярнішою стає тенденція брати за кумів не лише родичів чи хороших друзів. Хрещеними батьками для дітей українських зірок дуже часто можуть стати їхні колеги по роботі, або ж хороші знайомі.

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Анатолій Анатоліч і Влад Яма



Влад Яма похрестив сина Анатолія Анатоліча / Фото з інстаграму ведучого

Цього року відомий український телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч став багатодітним батьком. Після двох доньок, у нього народився син Ніл. Хрещеним для дитини зірка обрав свого друга та суддю шоу "Танці з зірками" Влада Яму.

Наталія Холоденко, Юрій Ткач і Катерина Кухар

Зірка "Ліги Сміху" Юрій Ткач та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар об’єднались кумівськими зв’язками між собою. Комік та балерина похрестили доньку психологині Наталії Холоденко – Вів'єн. Як виявилась згодом, Юрій та Наталія домовилися похрестити своїх майбутніх дітей ще під час участі у "Танцях". І вже разом вони вирішили взяти кумою Катерину Кухар, яка одразу ж погодилася, адже незважаючи на суворий образ на телебаченні, в житті вона добре спілкується з багатьма колегами.



Наталія Холоденко і Катерина Кухар / Фото з інстаграму Холоденко

Світлана Тарабарова і Соломія Вітвіцька

В української співачки Світлани Тарабарової у 2018 році народився первісток, якого назвали Іваном. Ведуча каналу "1+1" Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою сина своєї подруги. Попри завантажений графік, зіркам вдається проводити час разом, до прикладу, Різдво вони святкували теж разом.

Світлана Тарабарова і Соломія Вітвіцька: дивитись відео онлайн

Ольга Цибульська і Дзідзьо

Зірки, між якими журналісти та фанати неодноразово підозрювали роман, насправді давно вже стали родичами. 2018 року Оля Цибульська та Дзідзьо об’єднались кумівськими зв’язками. Вони стали хрещеними батьками для сина Надії – головної натхненниці гурту DZIDZIO – Дениса.



Дзідзьо і Оля Цибульська / Фото з відкритих джерел

Потап, Юрій Горбунов, Катерина Осадча

Продюсер та репер Потап став хрещеним батьком для сина подружжя телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої – Івана. Окрім того, зірки живуть поруч, тому часто ходять один до одного в гості, організовують спільні вечірки та сімейні вечори.



Потап і син Горбунова і Осадчої Іван / Фото з інстаграму Потапа

Олена Кравець та Олена Зеленська

Сім'ї Зеленських та Кравець давно товаришують, адже багато років спільно працюють над "Кварталом 95". Чоловік акторки похрестив доньку президента – Олександру. Втім, під час таїнства виявилося, що Олена Зеленська нехрещена, тому її хрещеною мамою стала Олена Кравець.



Олена Зеленська і Олена Кравець / Фото з відкритих джерел

Наталка Карпа і Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Наталка Карпа – також куми. Український виконавець є близьким другом артистки та її чоловіка, героя АТО Євгена Терехова. Тому у 2019 році він став хрещеним батьком доньки подружжя Злати.



Хрестини доньки Наталки Карпи / Фото з інстаграму Карпи

Лідія Каменських та Алла Кудлай

Народна артистка України Алла Кудлай стала хрещеною мамою популярної співачки Насті Каменських. Зірки підтримують зв'язок та зустрічаються під час родинних свят. Декілька років тому Алла разом з кумою Лідією Каменських виконали спільний хіт "Подруга", який написав Потап.



Алла Кудлай, Настя Каменських, Ліда Каменських / Фото з відкритих джерел

Ольга Сумська, Володимир Горянський і Влада Литовченко

Актори Ольга Сумська та Володимир Горянський давно знайомі та знімаються разом у багатьох проєктах. Тому артистка і її чоловік Віталій Борисюк взяли Горянського за хрещеного батька для їхньої доньки Ганни. А хрещеною мамою дівчини стала світська левиця Влада Литовченко.



Володимир Горянський і Ольга Сумська / Фото з інстаграму актора

Автор: Соломія Борух