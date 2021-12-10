"Я дала йому розслабитися": Карпа бачить свої помилки у кризі з чоловіком

Наталка Карпа переживає нелегкий період у житті – зараз у неї криза в стосунках з чоловіком Євгеном Тєрєховим. У відвертому інтерв'ю вона поділилась, що у багатьох моментах відчуває вину за собою.

За словами Наталки Карпи, з появою дитини їхні стосунки з Євгеном суттєво змінилися. Зазначимо, що донька Злата з'явилась на світ наприкінці грудня 2019 грудня. До цього вони три роки були у шлюбі.

До слова Наталка Карпа повідомила про кризу у стосунках з чоловіком

Аналізуючи попередні роки, вона розуміє, що багато в чому завинила.

"Скажу, що я певно, не зовсім здала цей іспит на відмінно, тому що я бачу свої помилки. Є якісь незворотні моменти, є якісь моменти, які можна підправити. Я дала йому в певний момент трохи розслабитися. У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він добувальник, а я вже сімейний устрій. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту саму добу працювала, я до 9 вечора з малечею ані на хвилину не сідала", – пояснила Карпа.



Наталка Карпа з донькою Златою і чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Після 5 років шлюбу вона зізналась, що літо 2021-го було найскладнішим у її житті, однак що сталося – Наталка розповідати не хоче.

"Я знову відчула, що таке броня у серці. Я знову почала її витягати на серце, щоб захистити від чергового удару ножа. Та я з тих, жінок хто до останнього воюватиме за свою сім'ю, що б там не було... Це було найскладніше літо у моєму житті. Я вирішила взяти паузу, я вирішила не загадувати наперед. Тому що сім'я для мене це велика цінність", – сказала Карпа і додала, що колись, скоріш за все, розповість про цей період життя в іншому інтерв'ю або своїй книзі.

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