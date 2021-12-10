По словам Наталки Карпы, с появлением ребенка их отношения с Евгением существенно изменились. Отметим, что дочь Злата появилась на свет в конце декабря 2019 года. До этого они три года были в браке.

К слову Наталка Карпа сообщила о кризисе в отношениях с мужем

Анализируя предыдущие годы, она понимает, что во многом провинилась.

"Скажу, что я, наверное, не совсем сдала этот экзамен на отлично, потому что я вижу свои ошибки. Есть какие-то необратимые моменты, есть какие-то моменты, которые можно подправить. Я дала ему в определенный момент немного расслабиться. У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный уклад. Нет, так нельзя. Потому что когда он уходил на работу, я те же сутки работала, я до 9 вечера с малышом ни на минуту не садилась", – объяснила Карпа.



Наталка Карпа с дочкой Златой и мужем / Фото из инстаграма певицы

После 5 лет брака она призналась, что лето 2021-го было самым сложным в ее жизни, однако что произошло – Наталка рассказывать не хочет.

"Я снова почувствовала, что такое броня в сердце. Я снова начала ее вытаскивать на сердце, чтобы защитить от очередного удара ножа. Да, я из тех, кто до последнего будет воевать за свою семью, что бы там ни было... Это было самое сложное лето в моей жизни. Я решила взять паузу, я решила не загадывать наперед. Потому что семья для меня – это большая ценность", – сказала Карпа и добавила, что когда-то, скорее всего, расскажет об этом периоде жизни в другом интервью или своей книге.

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