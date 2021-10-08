Український танцівник та суддя шоу "Танці з зірками" розповів, що найбільші сварки й найсерйозніші кризи були на початку стосунків з Лілією. Влад Яма зауважив, що їхньою причиною не був побут.

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У нас були якісь ревнощі й претензії, неготовність. Мені здається, я був занадто молодим. Потім це пройшло і стало легше,

– розповів хореограф.

Чому виникають сварки у сім'ї Влада Ями

Артист розповів, що найбільше його у дружині дратує повільність: "Вона іноді трошки повільніша, ніж мені б хотілося. Наприклад, збирається. Ще є одна особливість – вона завжди повторює те, що я говорю". Однак Лілія Яма заперечила таку думку чоловіка.

А мені здається навпаки. Мені здається, що ти повільніший. Я швидше збираюся. Я можу образитися, якщо він якось не звернув на мене увагу. Я розумію, у нього багато роботи, багато проєкт, але хочеться все одно більше уваги. Але за роботою він іноді про мене забуває,

– зізналась зіркова дружина.

Подружжя може конфліктувати також через питання виховання дітей. Влад Яма поділився, що сподівається, що у цій темі останнє слово – за ним.

"Взагалі, ми насправді про виховання говорили ще задовго до того, як він з'явився. Задовго до того, як почали займатися самим процесом. Тут очевидно, що повинна бути однакова позиція", – зауважив танцівник.

Однак його дружина розповіла власну думку з цього приводу. За словами Лілії, Влад часто пом'якшує певні правила для сина Леона.

У нас не завжди це виходить. Виходить, що мама злий поліцейський, а тато пом'якшує лінію. У нас через це теж бувають сварки, тому що я вважаю, що у вихованні повинна бути одна лінія у мами й тата, дитина повинна розуміти, що мама і тато – одна команда. У нас це поки не виходить,

– підкреслила дружина артиста.

Інтерв'ю з Владом Ямою та його дружиною: дивіться відео онлайн

Криза у стосунках Влада Ями з Лілією