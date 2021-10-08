Украинский танцовщик и судья шоу "Танцы со звездами" рассказал, что крупнейшие ссоры и серьезные кризисы были в начале отношений с Лилией. Влад Яма заметил, что их причиной не был быт.

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У нас были какие-то ревность и претензии, неготовность. Мне кажется, я был слишком молодым. Потом это прошло и стало легче,

– рассказал хореограф.

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Артист рассказал, что больше всего его в жене раздражает медлительность: "Она иногда немного медленнее, чем мне бы хотелось. Например, собирается. Еще есть одна особенность – она ​​всегда повторяет то, что я говорю". Однако Лилия Яма опровергла такое мнение мужа.

А мне кажется наоборот. Мне кажется, что ты медленнее. Я скорее собираюсь. Я могу обидеться, если он как-то не обратил на меня внимание. Я понимаю, у него много работы, много проектов, но хочется все равно больше внимания. Но за работой он иногда обо мне забывает,

– призналась звездная жена.

Супруги могут конфликтовать также из-за вопросов воспитания детей. Влад Яма поделился, что надеется, что в этой теме последнее слово – за ним.

"Вообще, мы на самом деле о воспитании говорили еще задолго до того, как он появился. Задолго до того, как начали заниматься самим процессом. Здесь очевидно, что должна быть одинаковая позиция", – отметил танцовщик.

Однако его жена рассказала собственное мнение по этому поводу. По словам Лилии, Влад часто смягчает определенные правила для сына Леона.

У нас не всегда это получается. Получается, что мама злой полицейский, а папа смягчает линию. У нас из-за этого тоже бывают ссоры, потому что я считаю, что в воспитании должна быть одна линия у мамы и папы, ребенок должен понимать, что мама и папа – одна команда. У нас это пока не получается,

– подчеркнула жена артиста.

Интервью с Владом Ямой и его женой: смотрите видео онлайн

Кризис в отношениях Влада Ямы с Лилией