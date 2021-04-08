Герой 9 сезону "Холостяка" Нікіта Добринін знайшов кохання на проєкті. Ведучий одружився з Дашею Квітковою влітку минулого року. Однак до участі в романтичному реаліті-шоу він вже був розлучений.

Нікіта Добринін, який був ведучим російського "Холостяка", вперше одружився у віці 24 років. Його дружиною стала ведуча Євгенія Головіна. Вже після чотирьох років подружнього життя закохані розійшлися. Як стверджує сам Добринін, тоді він був надто юний для шлюбу та сім'ї.

До теми Даша Квіткова розповіла, який подарунок отримає від Добриніна за сина

Я був дитиною. І для якихось моментів сімейного життя я був ще не готовий. І, напевно, варто було через це пройти,

– заявив шоумен.

Нікіта Добринін з першою дружиною Євгенією / Фото ТСН

Після розлучення за ним закріпився статус одного з найбажаніших холостяків країни. Проте самого Нікіту Добриніна такий титул лякав, адже він боявся залишитися самотнім.

"Ти реально приходиш додому і усвідомлюєш, що ти один. Всі повертаються до сімей, до коханих, а ти приходиш, і в тебе навіть кота немає", – пригадав герой "Холостяка".

За кілька років після розлучення він став новим учасником реаліті-шоу "Холостяк", де закохався в блогерку Дашу Квіткову. На проєкті він не приховував своє розлучення, а за рік розповів про перший шлюб у відвертому інтерв'ю. Тоді ведучий зізнався:

"Стосунки вже були зламаними. Наше сімейне життя перетворилося на змагання. У якийсь момент ви починаєте одне одного знецінювати";

"Після розлучення ми не залишилися друзями. Ми не спілкуємося, кожен живе своїм, я сподіваюся, щасливим життям".

Судячи з публікацій в інстаграмі, ексдружина Нікіти Добриніна Євгенія Головіна й справді щаслива. Вона заснувала проєкт "Женя, яка їсть", в рамках якого ділиться кулінарними рецептами, а в жовтні минулого року вийшла заміж, зігравши скромне весілля з коханим Віталієм. Зараз журналістка живе в Лондоні.

Інтерв'ю Нікіти Добриніна: дивіться відео онлайн