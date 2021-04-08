Герой 9 сезона "Холостяка" Никита Добрынин нашел любовь на проекте. Ведущий женился на Даше Квитковой летом прошлого года. Однако до участия в романтическом реалити-шоу он уже был разведен.

Никита Добрынин, который был ведущим российского "Холостяка", впервые женился в возрасте 24 лет. Его женой стала ведущая Евгения Головина. Уже после четырех лет супружеской жизни влюбленные разошлись. Как утверждает сам Добрынин, тогда он был слишком юн для брака и семьи.

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Я был ребенком. И для каких-то моментов семейной жизни я был еще не готов. И, наверное, стоило через это пройти,

– заявил шоумен.

Никита Добрынин с первой женой Евгенией / Фото ТСН

После развода за ним закрепился статус одного из самых желанных холостяков страны. Однако самого Никиту Добрынина такой статус пугал, ведь он боялся остаться одиноким.

"Ты реально приходишь домой и осознаешь, что ты один. Все возвращаются к семьям, к любимым, а ты приходишь, и у тебя даже кота нет", – вспомнил герой "Холостяка".

Через несколько лет после развода он стал новым участником реалити-шоу "Холостяк", где влюбился в блогершу Дашу Квиткову. На проекте он не скрывал свой развод, а через год рассказал о первом браке в откровенном интервью.:

"Отношения уже были сломанными. Наша семейная жизнь превратилась в соревнование. В какой-то момент вы начинаете друг друга обесценивать";

"После развода мы не остались друзьями. Мы не общаемся, каждый живет своей, я надеюсь, счастливой жизнью".

Судя по публикациям в инстаграме, бывшая жена Никиты Добрынина Евгения Головина и впрямь счастлива. Она основала проект "Женя, которая ест", в рамках которого делится кулинарными рецептами, а в октябре прошлого года вышла замуж, сыграв скромную свадьбу с любимым Виталием. Сейчас журналистка живет в Лондоне.

Интервью Никиты Добрынина: смотрите видео онлайн