Нехай друзі-поляки теж кайфонуть: Wellboy переклав і випустив "Гуси" польською – відео

В український шоу-біз Wellboy увірвався з треком "Гуси", який підкорив усі музичні чарти. Артист переклав пісню польською й перевипустив кліп, знятий за часів Юри Бардаша.

Саме експродюсер Юрій Бардаш, який шукає "таланти Донбасу" в окупованому Алчевську, зняв Wellboy кліп на хіт "Гуси". У п'ятницю, 23 грудня, він отримав нове життя. Спочатку в тіктоці вірусилося відео, де "Гуси" звучали польською, а тепер реліз відбувся на офіційному ютуб-каналі артиста.

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Wellboy випустив "Гуси" польською мовою

Ви постійно питали, куди поділись наші "Гуси". Так ось, вони зникали на музичних платформах, тому що літали у справах до Польщі. Повернулись не одні, як бачите. А насправді нам просто дуже хотілось подякувати польському народу за постійну підтримку України. Сподіваюсь, Gęsi піднімуть вам настрій,

– прокоментував Wellboy в інстаграмі.

Він додав, що переробити кліп йому допомогла українська команда Reface, яка запустила додаток, що змінює обличчя у відео чи GIF.

Wellboy – Gęsi: дивіться відео онлайн

У коментарях на ютубі захоплюються й кажуть, що це ще одне "дякую" Польщі за підтримку й допомогу:

"Нарешті ми беремо курс у правильному напрямку! Наше щире дякуємо Польщі";

"Вау, дуже прикольно. Нехай друзі-поляки також кайфонуть, то пісня хіт";

"Ти що? Серйозно? Антошка, дитино, ти не перестаєш дивувати. Це супер, хай браття-поляки теж покайфують, молодець";

"Це неймовірно. Це найкраще виконання пісні польською мовою. Дуже круто звучить";

"Бойових гусей відправили скидати біологічну зброю на ворогів. А цих гусей, сповнених любові, відправляємо на експорт до друзів з Польщі";

"Тепер можна вивчати польську по пісні";

"Вельбой! Здивував і приємно порадував! Удачі тобі".

Нагадаємо, тиждень тому Wellboy випустив свій перший альбом "8 марабу", до якого ввійшло вісім треків – "Додому", "Марабу", "Гори кручі", "Струна", "Хто ти", "Жовті мальви" та вже відомі хіти "Стиль" і "Гуси" українською мовою.