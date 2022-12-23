Именно экс-продюсер Юрий Бардаш, который ищет "таланты Донбасса" в оккупированном Алчевске, снял Wellboy клип на хит "Гуси". В пятницу, 23 декабря, он обрел новую жизнь. Сначала в тиктоке вирусилось видео, где "Гуси" звучали на польском, а теперь релиз состоялся на официальном ютуб-канале артиста.

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Wellboy выпустил "Гуси" на польском языке

Вы постоянно спрашивали, куда подевались наши "Гуси". Так вот, они исчезали на музыкальных платформах, потому что летали по делам в Польшу. Вернулись не одни, как видите. А на самом деле нам просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины. Надеюсь, Gęsi поднимут вам настроение,

– прокомментировал Wellboy в инстаграм.

Он добавил, что переделать клип ему помогла украинская команда Reface, запустившая приложение, которое меняет лицо в видео или GIF.

Wellboy – Gęsi: смотрите видео онлайн

В комментариях на ютубе восхищаются и говорят, что это еще одно "спасибо" Польше за поддержку и помощь:

"Наконец-то мы берем курс в правильном направлении! Наше искреннее спасибо Польше";

"Вау, очень прикольно. Пусть друзья-поляки тоже кайфонут, это песня хит";

"Ты что? Серьезно? Антошка, дитя, ты не перестаешь удивлять. Это супер, пусть братья-поляки тоже покайфуют, молодец";

"Это невероятно. Это лучшее исполнение песни на польском языке. Очень круто звучит";

"Боевых гусей отправили сбрасывать биологическое оружие на врагов. А этих гусей, полных любви, отправляем на экспорт к друзьям из Польши";

"Теперь можно изучать польский по песне";

"Вельбой! Удивил и приятно порадовал! Удачи тебе".

Напомним, неделю назад Wellboy выпустил свой первый альбом "8 марабу", в который вошло восемь треков – "Додому", "Марабу", "Гори кручі", "Струна", "Хто ти", "Жовті мальви" и уже известные хиты "Стиль" и "Гуси" на украинском языке.