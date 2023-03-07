22-річний Wellboy дав відверте інтерв'ю про створення альбому "8 марабу". Артист розповів про унікальні моменти роботи над треками та навіть оприлюднив "демки" з рядками, які в процесі замінили.

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Wellboy розповів, як створив альбом "8 марабу"

Дуже довго хотіли альбом насправді. Тому що альбом мав бути четвертим ходом, думаю. І якби не ця війна, він би вийшов швидше. Час складний, і в тебе немає моменту на про*б, хочеться робити зразу класно, тому що завтра може ніяк не получиться,

– прокоментував Антон Вельбой.

"В цілому було нелегко. Тому що в людей сум, у людей печаль, люди залишаються без своїх рідних, без домівок, без грошей. Це дуже складне філософське питання, і ми його вирішили піснею "Стиль". Що "суму сто причин, веселитись нема чим", але нібито й треба", – зауважив музичний продюсер Wellboy Євген Тріплов.

До речі, над альбомом команда працювала під час регулярних відключень світла та масованих обстрілів Києва. Схоже, саме це змусило музикантів проявити креатив і записати інструментальну партію на каструлях і ключах.

"Команда проявляла максимальний творчий креатив під час запису альбому: семплування каструлі, шейкер зі зв'язки ключів, запис гітари, яка лежала на підлозі. Це все зробило "8 марабу" незрівнянним", – зауважив саундпродюсер Сергій Ранов.

Wellboy про створення альбому "8 марабу": дивіться відео онлайн

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