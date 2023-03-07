22-летний Wellboy дал откровенное интервью о создании альбома "8 марабу". Артист рассказал об уникальных моментах работы над треками и даже обнародовал "демки" со строками, которые в процессе заменили.
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Wellboy рассказал, как создал альбом "8 марабу"
Очень долго хотели альбом действительно. Потому что альбом должен был быть четвертым ходом, думаю. И если бы не эта война, он бы получился быстрее. Время сложное, и у тебя нет момента на про*б, хочется делать сразу классно, потому что завтра может никак не получиться,
– прокомментировал Антон Вельбой.
"В целом было нелегко. Потому что у людей грусть, у людей печаль, люди остаются без своих родных, без домов, без денег. Это очень сложный философский вопрос, и мы его решили песней "Стиль". Что "суму сто причин, веселитись нема чим", но вроде и надо", – заметил музыкальный продюсер Wellboy Евгений Триплов.
Кстати, над альбомом команда работала во время регулярных отключений света и массированных обстрелов Киева. Похоже, это заставило музыкантов проявить креатив и записать инструментальную партию на кастрюлях и ключах.
"Команда проявляла максимальный творческий креатив во время записи альбома: сэмплирование кастрюли, шейкер по связке ключей, запись лежавшей на полу гитары. Это все сделало "8 марабу" несравнимым", – заметил саунд продюсер Сергей Ранов.
Wellboy о создании альбома "8 марабу": смотрите видео онлайн
На ютубе прокомментировали:
- "Творчество Антона – это нечто невероятное";
- "Вы такие милашки втроем, ведите подкаст о вашем творчестве и деятельности, очень приятно и весело за вами наблюдать и слушать";
- "Спасибо! Очень лайк все, что вы делаете. Дальнейших успехов";
- "Сейчас все ваши песни крутые, очень нравятся";
- "Обожаю творчество Антона. Он лучший! Мне 58".