Український артист Wellboy опублікував відеокліп на пісню "Жовті мальви", що увійшла до альбому "8 марабу". У ролику – знімки з туру виконавця.

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Wellboy випустив відео на "Жовті мальви"

У новому відео артист показав документальні кадри, зняті під час благодійного туру Канадою. Це життя команди Антона за лаштунками, підготовка до концертів, фрагменти з виступів та теплі зустрічі з українцями, що далеко від дому.

Wellboy – "Жовті мальви": дивіться відео онлайн

Тур Канадою відбувався на підтримку України. Артист дав концерти у чотирьох містах: Монреалі, Едмонтоні, Вінніпезі та Торонто. Wellboy долучав людей до збору коштів на відбудову українських пам'яток та об'єктів культури, що були зруйновані війною.

Також на концерті в Торонто Антон розіграв укулеле з кліпу "Вишні". Музичний інструмент придбала пані Іванна родом зі Львівщини за 4000 канадських доларів (понад 100 000 гривень). Ці кошти пішли на відновлення Балаклійської дитячої музичної школи, яка була пошкоджена окупантами під час повномасштабного вторгнення.



Скриншот з інстаграм-сторіз

Від концертів в Канаді та і від Канади в цілому, у мене багато вражень. Я вийшов до людей і качнув. Підбадьорив їх, вони мене. Загалом зробили добру справу на відбудову нашої держави. Була тепла атмосфера. Ми співали разом, люди знали пісні з мого нового альбому. Це приємно,

– зізнався Wellboy.

"Для мене, це як символ, що таки зовсім скоро "розквітнуть жовті мальви під блакитним небом серед зими" і все у нас буде добре. Ми переможемо обов'язково і запанує мир на нашій українській землі. Ми всі, я впевнений, кожен на своєму місці, робимо все можливе від себе, щоб наблизити перемогу над ворогом. Ми все поборемо, бо віримо в хлопців з ЗСУ", – додав артист.