"Пожежа": Wellboy постав в образі Вєрки Сердючки та здивував мережу

Український артист Wellboy зробив несподіване фото в образі Вєрки Сердючки. Він позував з макіяжем і на підборах.

Український виконавець Wellboy постав перед фанами у новому образі. Він опублікував фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Wellboy постав в образі Вєрки Сердючки

Співак позував перед камерою на стільці в образі Вєрки Сердючки. Він зробив макіяж – нафарбував губи яскравою помадою та повіки блакитними тінями, одягнув спідницю й колготи та блузку. Аутфіт завершив жовтий шарф з пір'я, що зазвичай було родзинкою в образах Вєрки.

Wellboy підписав фото кричалкою Сердючки, яку вона вигукує на своїх благодійних концертах. "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, щоб ти здох", – написав артист.



Wellboy / Фото з інстаграму Wellboy

У коментарях вражені новим образом виконавця. Вони діляться враженнями та жартують в коментарях:

"Сподобався";

"Віра-молодша";

"Тобі личить";

"Путін, що ти з Вєркою зробив?";

"Пожежа";

"Офігезний";

"Сердючка на мінімалках";

"Ти рятуєш мене від осіннього розпачу";

"Схожий, капець";

"Спідничку поправ".

, що Wellboy нагадував Вєрку Сердючку Alyona Alyona ще до його перевтілення. "Творчість Вельбоя – вона більш масова, не така нішова як хіп-хоп, і більш доступна. Мені чимось нагадує частково і Вєрку Сердючку, і Дзідзьо, і таку гумористичну, добру, світлу музику з позитивом, але набагато якіснішу і набагато приємнішу", – казала реперка.