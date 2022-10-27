"Пожежа": Wellboy постав в образі Вєрки Сердючки та здивував мережу

27 жовтня 2022 , 20:44
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Джерело:

Wellboy

Український артист Wellboy зробив несподіване фото в образі Вєрки Сердючки. Він позував з макіяжем і на підборах.

Український виконавець Wellboy постав перед фанами у новому образі. Він опублікував фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Wellboy постав в образі Вєрки Сердючки

Співак позував перед камерою на стільці в образі Вєрки Сердючки. Він зробив макіяж – нафарбував губи яскравою помадою та повіки блакитними тінями, одягнув спідницю й колготи та блузку. Аутфіт завершив жовтий шарф з пір'я, що зазвичай було родзинкою в образах Вєрки.

Wellboy підписав фото кричалкою Сердючки, яку вона вигукує на своїх благодійних концертах. "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, щоб ти здох", – написав артист.


Wellboy / Фото з інстаграму Wellboy

У коментарях вражені новим образом виконавця. Вони діляться враженнями та жартують в коментарях:

  • "Сподобався";
  • "Віра-молодша";
  • "Тобі личить";
  • "Путін, що ти з Вєркою зробив?";
  • "Пожежа";
  • "Офігезний";
  • "Сердючка на мінімалках";
  • "Ти рятуєш мене від осіннього розпачу";
  • "Схожий, капець";
  • "Спідничку поправ".
Цікаво, що Wellboy нагадував Вєрку Сердючку Alyona Alyona ще до його перевтілення. "Творчість Вельбоя – вона більш масова, не така нішова як хіп-хоп, і більш доступна. Мені чимось нагадує частково і Вєрку Сердючку, і Дзідзьо, і таку гумористичну, добру, світлу музику з позитивом, але набагато якіснішу і набагато приємнішу", – казала реперка.
Автор: Марія Касій