"Пожежа": Wellboy постав в образі Вєрки Сердючки та здивував мережу
Джерело:Wellboy
Український артист Wellboy зробив несподіване фото в образі Вєрки Сердючки. Він позував з макіяжем і на підборах.
Український виконавець Wellboy постав перед фанами у новому образі. Він опублікував фото на особистій сторінці в інстаграмі.
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Wellboy постав в образі Вєрки Сердючки
Співак позував перед камерою на стільці в образі Вєрки Сердючки. Він зробив макіяж – нафарбував губи яскравою помадою та повіки блакитними тінями, одягнув спідницю й колготи та блузку. Аутфіт завершив жовтий шарф з пір'я, що зазвичай було родзинкою в образах Вєрки.
Wellboy підписав фото кричалкою Сердючки, яку вона вигукує на своїх благодійних концертах. "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, щоб ти здох", – написав артист.
Wellboy / Фото з інстаграму Wellboy
У коментарях вражені новим образом виконавця. Вони діляться враженнями та жартують в коментарях:
- "Сподобався";
- "Віра-молодша";
- "Тобі личить";
- "Путін, що ти з Вєркою зробив?";
- "Пожежа";
- "Офігезний";
- "Сердючка на мінімалках";
- "Ти рятуєш мене від осіннього розпачу";
- "Схожий, капець";
- "Спідничку поправ".