Український виконавець Wellboy постав перед фанами у новому образі. Він опублікував фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Wellboy постав в образі Вєрки Сердючки

Співак позував перед камерою на стільці в образі Вєрки Сердючки. Він зробив макіяж – нафарбував губи яскравою помадою та повіки блакитними тінями, одягнув спідницю й колготи та блузку. Аутфіт завершив жовтий шарф з пір'я, що зазвичай було родзинкою в образах Вєрки.

Wellboy підписав фото кричалкою Сердючки, яку вона вигукує на своїх благодійних концертах. "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох, щоб ти здох", – написав артист.


Wellboy / Фото з інстаграму Wellboy

У коментарях вражені новим образом виконавця. Вони діляться враженнями та жартують в коментарях:

  • "Сподобався";
  • "Віра-молодша";
  • "Тобі личить";
  • "Путін, що ти з Вєркою зробив?";
  • "Пожежа";
  • "Офігезний";
  • "Сердючка на мінімалках";
  • "Ти рятуєш мене від осіннього розпачу";
  • "Схожий, капець";
  • "Спідничку поправ".