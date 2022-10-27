Украинский исполнитель Wellboy предстал перед фанами в новом образе. Он опубликовал фото на личной странице в инстаграме.

К слову "Дроном передашь": Леся Никитюк пообещала борщ херсонцу, который донатит ВСУ под оккупацией

Wellboy предстал в образе Верки Сердючки

Певец позировал перед камерой на стуле в образе Верки Сердючки. Он сделал макияж – накрасил губы яркой помадой и веками голубыми тенями, надел юбку и колготки и блузку. Аутфит завершил желтый шарф из перьев, что обычно было изюминкой в образах Верки.

Wellboy подписал фото кричалкой Сердючки, которую она выкрикивает на своих благотворительных концертах. "Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох, чтобы ты сдох", – написал артист.



Wellboy / Фото с инстаграма Wellboy

В комментариях поражены новым образом исполнителя. Они делятся впечатлениями и шутят в комментариях:

"Понравился";

"Вера-младшая";

"Тебе подходит";

"Путин, что ты с Веркой сделал?";

"Пожар";

"Офигезный";

"Сердючка на минималках";

"Ты спасаешь меня от осеннего отчаяния";

"Похожий, капец";

"Юбочку поправь".

Интересно, что Wellboy напоминал Верку Сердючку Alyona Alyona еще до его превращения. "Творчество Вельбоя – оно более массовое, не такое нишевое как хип-хоп, и более доступное. Мне чем-то напоминает частично и Верку Сердючку, и Дидзьо, и такую юмористическую, добрую, светлую музыку с позитивом, но гораздо более качественную и гораздо более приятную", – говорила репер.