Украинский исполнитель Wellboy предстал перед фанами в новом образе. Он опубликовал фото на личной странице в инстаграме.
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Wellboy предстал в образе Верки Сердючки
Певец позировал перед камерой на стуле в образе Верки Сердючки. Он сделал макияж – накрасил губы яркой помадой и веками голубыми тенями, надел юбку и колготки и блузку. Аутфит завершил желтый шарф из перьев, что обычно было изюминкой в образах Верки.
Wellboy подписал фото кричалкой Сердючки, которую она выкрикивает на своих благотворительных концертах. "Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох, чтобы ты сдох", – написал артист.
Wellboy / Фото с инстаграма Wellboy
В комментариях поражены новым образом исполнителя. Они делятся впечатлениями и шутят в комментариях:
- "Понравился";
- "Вера-младшая";
- "Тебе подходит";
- "Путин, что ты с Веркой сделал?";
- "Пожар";
- "Офигезный";
- "Сердючка на минималках";
- "Ты спасаешь меня от осеннего отчаяния";
- "Похожий, капец";
- "Юбочку поправь".