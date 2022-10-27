Украинский исполнитель Wellboy предстал перед фанами в новом образе. Он опубликовал фото на личной странице в инстаграме.

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Wellboy предстал в образе Верки Сердючки

Певец позировал перед камерой на стуле в образе Верки Сердючки. Он сделал макияж – накрасил губы яркой помадой и веками голубыми тенями, надел юбку и колготки и блузку. Аутфит завершил желтый шарф из перьев, что обычно было изюминкой в образах Верки.

Wellboy подписал фото кричалкой Сердючки, которую она выкрикивает на своих благотворительных концертах. "Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох, чтобы ты сдох", – написал артист.


Wellboy / Фото с инстаграма Wellboy

В комментариях поражены новым образом исполнителя. Они делятся впечатлениями и шутят в комментариях:

  • "Понравился";
  • "Вера-младшая";
  • "Тебе подходит";
  • "Путин, что ты с Веркой сделал?";
  • "Пожар";
  • "Офигезный";
  • "Сердючка на минималках";
  • "Ты спасаешь меня от осеннего отчаяния";
  • "Похожий, капец";
  • "Юбочку поправь".