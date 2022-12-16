Wellboy випустив перший альбом без Бардаша: проникливі треки про почуття у час війни

Український виконавець Wellboy презентував свій перший альбом під назвою "8 марабу", куди увійшло 2 його перші популярні пісні та 6 нових. На одну з них виконавець створив відеокліп, які по-новому змусять подивитись слухачів на Антона Вельбоя.

У різножанровий альбом увійшли його перші дві композиції, одна з яких посідала головні місця в українських чартах минулими роками – "Гуси", та нещодавно випущена композиція "Стиль". Вони, за словами пресслужби, ознаменували трансформацію артиста.

Читайте також Дорогу молодим, – ексклюзив з Wellboy про те, чому не подався на Нацвідбір та альбом без Бардаша

Щодо інших треків, то серед нових релізів можна почути:

"Хто ти"

"Марабу"

"Гори, кручі"

"Струна"

"Жовті мальви"

"Додому"

На останній із них Wellboy обіцяє випустити проникливий та чуттєвий кліп, кадри з якого вже можна переглянути у вільному доступі. Головну роль у відео відвели жінкам, які завжди поруч: бабуся, мама, жінка, сестра, або донька – саме вони, на думку Антона, заряджають рухатися вперед та допомагають пройти нелегкий життєвий шлях.

"Сім’ю, я вважаю, найважливішим, що ми маємо. Вона ніколи від нас не відвернеться. У житті можуть змінюватися друзі, вороги, але сім'я в нас одна. Хотілося показати, що треба гартуватися, зберігати це багаття, грітися разом, обійматися і триматися в такі тяжкі часи для України", – заявив Wellboy.

Головним символом альбому став лелека, який приносить гарні новини і символізує переродження України після перемоги.

Робота над платівкою почалася під час повномасштабної війни в Україні. Творча команда весь час жила і працювала у Києві. Це наклало відбиток на пісні. "8 марабу" – і про біль розлуки коханих, і про тугу за батьківською хатою, і футуристичні прогнози на майбутній рік, і про кохання, що завжди на часі, й внутрішню силу людини, і про надію крізь відчай, і навіть зневагу до вчинку колишнього продюсера,

– кажуть у пресслужбі артиста.

Кадри з нового кліпу Wellboy "Додому" / Фото пресслужби

Нагадаємо, що у листопаді в родині Wellboy трапилося горе – померла його прабабуся. Артист відреагував на це, опублікувавши в Instagram відео разом із нею. Також зазначимо, що альбом артиста вийшов у співпраці з його новим саундпродюсером Євгеном Тріпловим, оскільки з Юрієм Бардашем на початку року довелось розірвати контракт через зраду Україні та проросійську позицію.