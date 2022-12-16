В разножанровый альбом вошли его первые две композиции, одна из которых занимала главные места в украинских чартах в прошлые годы – "Гуси", и недавно выпущена композиция "Стиль". Они, по словам пресс-службы, ознаменовали трансформацию артиста.

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Что касается других треков, то среди новых релизов можно услышать:

"Хто ти"

"Марабу"

"Гори, кручі"

"Струна"

"Жовті мальви"

"Додому"

На последней из них Wellboy обещает выпустить проницательный и чувственный клип, кадры которого уже можно просмотреть в свободном доступе. Главную роль в видео отвели женщинам, которые всегда рядом: бабушка, мама, женщина, сестра или дочь – именно они, по мнению Антона, заряжают двигаться вперед и помогают пройти нелегкий жизненный путь.

"Семью, я считаю, самым важным, что мы имеем. Она никогда от нас не отвернется. В жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна. Хотелось показать, что надо закаляться, сохранять этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в столь тяжелые времена для Украины", – заявил Wellboy.

Главным символом альбома стал аист, который приносит хорошие новости и символизирует перерождение Украины после победы.

Работа над пластинкой началась во время полномасштабной войны в Украине. Творческая команда все время жила и работала в Киеве. Это наложило отпечаток на песни. "8 марабу" – и о боли разлуки любимых, и о тоске по отцовскому дому, и о футуристических прогнозах на будущий год, и о любви, которая всегда актуальна, и внутренней силе человека, и о надежде сквозь отчаяние, и даже пренебрежение к поступку бывшего продюсера,

– говорят в пресс-службе артиста.

Фото из нового клипа Wellboy "Домой" / Фото прессслужбы

Напомним, что в ноябре в семье Wellboy случилось горе – умерла его прабабушка. Артист отреагировал на это, опубликовав в Instagram видео вместе с ней. Также отметим, что альбом артиста вышел в сотрудничестве с его новым саундпродюсером Евгением Трипловым, поскольку с Юрием Бардашем в начале года пришлось расторгнуть контракт из-за предательства Украины и пророссийской позиции.