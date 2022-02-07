Артистка поделилась, что кризис в семье впервые наступил еще в первые два года супружеской жизни, ведь до признания они встречались всего полтора месяца, а потом были в предсвадебных хлопотах. По ее словам, она думала, что расстанется, потому что чувствовала, насколько они разные.

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Первые проблемы в отношениях

Но тогда инициативу в руки взяли как Наталья, так и Евгений. Они даже писали на салфетке друг перед другом вещи, которые не нравятся в отношениях, чтобы с этим можно было что-то сделать. Впоследствии все наладилось, но проблемы возникли снова, когда у пары родилась дочь Злата – в декабре 2019 года.

"У нас началось все тогда, когда появилась малышня в доме", – констатирует женщина. Они поняли, какая это большая ответственность и как все изменилось в их жизни.

Возможно, для меня это очень долгожданный ребенок. Я понимаю, почему мое поведение такое – почему я на 100% за малышами. Хотя я себя ловила на мысли, что есть еще мужчина, с которым надо пойти на кофе, позавтракать, интим. Конечно, когда завтраков, например, раньше было 10, то с малышней – их один – два в месяц,

– добавила певица.

В то же время Карпа убеждена, что совершила ошибку в том, что взялась за воспитание дочери сама. Ведь когда она ушла в декрет, деньги в семье зарабатывал только Евгений. Поэтому она делала все, чтобы муж высыпался ночью, имел хорошее настроение и вид, пока она заботилась о ребенке дома. "Надо, когда рождается ребенок, мужчину активно включать во весь процесс", – убеждена женщина, хотя добавляет, что Евгений – замечательный папа для ее дочери.

Наталка Карпа с мужем Евгением и дочкой Златой / Фото из социальных сетей

Что касается развития отношений дальше, то Наталья говорит таинственно.

Мы на том этапе, когда мы сами еще общаемся, говорим, что-то выясняем, боремся. Я из тех женщин, если "уже села в эту телегу", она уже будет до последнего бороться за свою семью, за свою крепость... у меня сейчас наоборот этап, когда произошло какое-то такое перерождение. Много было моментов, когда блеск в глазах потух, а сейчас я снова его нашла,

– рассказала Наталка Карпа.

Сейчас пара живет порознь, но ежедневно по нескольку раз контактирует по поводу дочки или другим вопросам. Сейчас они пытаются выяснить, какую ценность друг для друга несут и что стоит в их отношениях переосмыслить:

"Мы с ним решили, что по личным моментам возьмем маленький тайм-аут. Мы не будем говорить сейчас о нас. Нам надо что-то переосмыслить, пережить".