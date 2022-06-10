Очевидно, що на Росії біда не тільки з пральними машинами, холодильниками, одягом і технікою, а й з культурою. Оскільки створити свою якісну музику росіяни не можуть, то крадуть українську. Вони вже взялися за хіти Скрябіна та "Океану Ельзи" – "Мам", "Спи собі сама", "Не твоя війна" та інші. Не поглузувати з цього не міг тіктокер з Ужгорода з ніком "Золото Карпат".
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Тіктокер тролить росіян, які крадуть українські пісні
Найбільшої популярності в його виконанні набув кавер на хіт зірки 2000-х – російської співачки МакSим. Її трек "Знаешь ли ты" тіктокер заспівав як "Знаєш чи ти".
"Знаєш чи ти, вздівж нічних доріг йшла бісяком, не жаліючи ніг. Сєрце івго тєперь в твоїх ріках. Не пітіряй єго і нє злімай. Чтоб не ністі вздівж нічних доріг", – виконав комік на камеру. Цей фарс набрав більше як 220 тисяч переглядів за один день!
У коментарях українці вибухнули реакціями:
- "Акт зґвалтування російської музики вдався";
- "Азаров: "Ну накінець-то норм плейлист";
- "То треба заспівати у хорі імені Азірова";
- "Бісяком – тепер моє улюблене слово";
- "Чогось навіть вухо не ріже. На відміну від орківських "каверів";
- "Оце так помстився за Кузьму та інших";
- "Ви зробили мій день";
- "До сліз, так гарно".
Цікаво, що в тіктоці "Золото Карпат" не один кавер на пісні російських артистів. У рамках "Культурного терору" гуморист встиг зняти пародії на:
- "Выйду ночью в поле с конем" гурту "Любэ" – "ми підем з конем пі полю вдвієм, ми підем з кінем пі полю вдвієм";
- "Белые розы" Юрія Шатунова – "білі троянди, беззахисні шипи, шо з ними зробив сніг і морози, лід вітрин голубих";
- "Тополиный пух" гурту "Иванушки International" – "типіліний піх, жіра, іюнь, нічі такіє звіздниє";
- гімн Росії – "Україна священна наша держава, Україна кохана наша держава";
- "Возле дома твоего" білоруса Серьоги – "біля діми твого";
- "Просто подари" Філіпа Кіркорова – "просто під*ри мені один тільки взглід і вілшебний свій поцілунок під*ри".