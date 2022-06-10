Очевидно, что на России беда не только со стиральными машинками, холодильниками, одеждой и техникой, но и с культурой. Поскольку создать свою качественную музыку россияне не могут, то воруют украинскую. Они уже взялись за хиты Скрябина и "Океана Эльзы" - "Мам", "Спи собі сама", "Не твоя війна" и другие. Не посмеяться над этим не мог тиктокер из Ужгорода с ником "Золото Карпат".

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Тиктокер тролит россиян, которые воруют украинские песни

Наибольшую популярность в его исполнении приобрел кавер на хит звезды 2000-х – российской певицы МакSим. Ее трек "Знаешь ли ты" тиктокер спел как "Знаєш чи ти".

"Знаєш чи ти, вздівж нічних доріг йшла бісяком, не жаліючи ніг. Сєрце івго тєперь в твоїх ріках. Не пітіряй єго і нє злімай. Чтоб не ністі вздівж нічних доріг", – исполнил комик на камеру. Этот фарс набрал более 220 тысяч просмотров за один день!

В комментариях украинцы взорвались реакциями:

  • "Акт изнасилования русской музыки удался";
  • "Азаров: "Ну наконец-то норм плейлист";
  • "Так надо спеть в хоре имени Азирова";
  • "Бісяком – теперь мое любимое слово";
  • "Чего-то даже ухо не режет. В отличие от орковских "каверов";
  • "Вот так отомстил за Кузьму и других";
  • "Вы сделали мой день";
  • "До слез, так хорошо".

Интересно, что в тиктоке "Золото Карпат" не один кавер на песни русских артистов. В рамках "Культурного террора" юморист успел снять пародии на:

  • "Выйду ночью в поле с конем" группы "Любэ" – "ми підем з конем пі полю вдвієм, ми підем з кінем пі полю вдвієм";
  • "Белые розы" Юрия Шатунова – "білі троянди, беззахисні шипи, шо з ними зробив сніг і морози, лід вітрин голубих";
  • "Тополиный пух" группы "Иванушки International" – "типіліний піх, жіра, іюнь, нічі такіє звіздниє";
  • гимн России – "Україна священна наша держава, Україна кохана наша держава";
  • "Возле дома твоего" белоруса Сереги – "біля діми твого";
  • "Просто подари" Филиппа Киркорова – "просто під*ри мені один тільки взглід і вілшебний свій поцілунок під*ри".