Вєрці Сєрдючці не дозволили заспівати Russia goodbye у фіналі Євробачення-2023

Вєрка Сердючка з "мамою" виступила у фіналі Євробачення-2023. Данилко зізнався, що хотів заспівати славнозвісні рядки Russia goodbye, проте організатори конкурсу не дозволили.

Нагадаємо, що у фіналі 13 травня Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив з піснею Dancing Lasha Tumbai. Саме з цим хітом артист представляв Україну на Євробаченні у 2007 році.

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За його словами, у 2007 році Росія почула слова Russia goodbye. "Що вони почули цього разу, я не знаю", – відповів співак.

Артист згадує, що тоді після його виступу на нього посипалися образи від росіян. Тому в 2023 році організатори не дозволили імпровізувати та співати на сцені Russia goodbye.

Мене організатори попросили заспівати той текст, який був у 2007 році. Мені хотілося б виконати все ж Russia goodbye, хоч не все від мене залежить,

– заявив Данилко.

Зазначимо, що Данилко часто змінює слова у своїх піснях на концертах. Музикант зізнався, що часто сміється з росіян завдяки цьому. "Я часто кажу на концертах за кордоном – якщо ви любите Путіна, то на наші концерти не приходьте", – додав музикант.

Колись Андрій Данилко довго доводив, що жодного Russia Goodbye в його пісні немає. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії артист вирішив дійсно змінити текст пісні.

Після виступу Данилка на Євробаченні-2023 у росіян була істерика – вони вкотре стверджували, що артист заспівав Russia goodbye.

Про відмову Зеленському

Андрій Данилко також розповів, чому на його думку організатори Євробачення-2023 відмовили у зверненні президенту України Володимирові Зеленському під час проведення фіналу в Ліверпулі.

Вони ж не те, що не підтримують. Я розумію, що у них своя програма. Це фестиваль, де вони намагаються об'єднувати людей і не піднімати якісь теми. Люди приїжджають на цей конкурс відпочивати, розважатися. Я не знаю, правильно це чи неправильно, але такий час,

– вважає Сердючка.

Нагадаємо, що на фінал підтримати TVORCHI, які представляли Україну на Євробаченні-2023, Вєрка Сердючка прийшла у сміливому образі. Разом з "мамою" зірка одягнула антивоєнні футболки, на яких писало "Fuck the war".