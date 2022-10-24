Попри заборону: Вєрка Сердючка заспівала російською на весіллі у Львові

У мережі спливло відео, як Вєрка Сердючка з бендом співала російською на весіллі у Львові. Однак у місті й області діє закон про заборону російськомовного продукту.

Артистка Вєрка Сердючка (сценічний образ Андрія Данилка) після благодійних виступів у Польщі засвітилась на весіллі у Львові. Святкування відбувалося в одному із закладів, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Монатік вийшов на сцену з синами: зворушливе відео з концерту в Мадриді

Вєрка Сердючка співала у Львові російською

У мережі з'явилось відео, на якому молодята з гостями танцюють під виступ Вєрки Сердючки з бендом. У той момент артистка співала російськомовний трек "Я не поняла" зі словами "Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я б ушла".

, що у вересні 2018 року на Львівщині заборонили використання російськомовного культурного продукту. На початку цього року у Львові перевірили кафе, ресторани й нічні клуби на дотримання мораторію.

Вєрка Сердючка заспівала російською у Львові: відео

У коментарі "Високому замку" менеджер з бронювання весіль та корпоративів Михайло поділився, що не займається репертуаром, який обирають подружні пари.

"Можливо, я щось до кінця не знаю. Вперше про таке чую… Ми займаємося бронюванням весіль, роздаємо офіціантам обов’язки. Але не займаюся репертуаром під час весілля. Є спеціальні організаційні компанії", – сказав Михайло.

За порушення може грозити штраф

Також видання звернулось до голови депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради Святослава Шеремети.

Шокований, що це відбувається у Львові. У Львові діє рішення обласної ради, яке забороняє використання російськомовного культурного продукту. Це рішення обов'язкове до виконання. Комісія проводила роз'яснювальні рейди по ресторанах, клубах, закладах харчування,

– згадав Святослав Шеремета.

Чоловік додав, що на найближчому засіданні спеціальної комісії обласної ради це порушення розглянуть – за це може грозити штраф.

"Будемо розглядати це на комісії. Мені здавалося, що на восьмому місяці війни такі речі у Львові мали б бути неможливими. Насамперед має бути свідомість суб'єкта підприємництва, щоб такі речі не відбувалися, тим більше під час війни".