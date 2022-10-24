Артистка Вєрка Сердючка (сценічний образ Андрія Данилка) після благодійних виступів у Польщі засвітилась на весіллі у Львові. Святкування відбувалося в одному із закладів, повідомляє 24 канал.

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Вєрка Сердючка співала у Львові російською

У мережі з'явилось відео, на якому молодята з гостями танцюють під виступ Вєрки Сердючки з бендом. У той момент артистка співала російськомовний трек "Я не поняла" зі словами "Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я б ушла".

Варто нагадати, що у вересні 2018 року на Львівщині заборонили використання російськомовного культурного продукту. На початку цього року у Львові перевірили кафе, ресторани й нічні клуби на дотримання мораторію.

Вєрка Сердючка заспівала російською у Львові: відео

У коментарі "Високому замку" менеджер з бронювання весіль та корпоративів Михайло поділився, що не займається репертуаром, який обирають подружні пари.

"Можливо, я щось до кінця не знаю. Вперше про таке чую… Ми займаємося бронюванням весіль, роздаємо офіціантам обов’язки. Але не займаюся репертуаром під час весілля. Є спеціальні організаційні компанії", – сказав Михайло.

За порушення може грозити штраф

Також видання звернулось до голови депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради Святослава Шеремети.

Шокований, що це відбувається у Львові. У Львові діє рішення обласної ради, яке забороняє використання російськомовного культурного продукту. Це рішення обов'язкове до виконання. Комісія проводила роз'яснювальні рейди по ресторанах, клубах, закладах харчування,

– згадав Святослав Шеремета.

Чоловік додав, що на найближчому засіданні спеціальної комісії обласної ради це порушення розглянуть – за це може грозити штраф.

"Будемо розглядати це на комісії. Мені здавалося, що на восьмому місяці війни такі речі у Львові мали б бути неможливими. Насамперед має бути свідомість суб'єкта підприємництва, щоб такі речі не відбувалися, тим більше під час війни".

Додамо, що серед українських зірок тенденція співати російськомовні пісні під час війни змінилась. Наприклад, Тіна Кароль вирішила відкласти ці хіти. Але є й ті артистки, які продовжують виконувати треки російською, посилаючись на прохання публіки.