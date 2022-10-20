Вєрка Сердючка зібрала аншлаг у Кракові: як артистка зірвала овації фразою про Путіна

У вересні у Вєрки Сердючки стартував благодійний тур Європою. 17 жовтня вона зібрала аншлаг у Кракові. На сольнику в Польщі артистка від імені всіх українців висловила побажання Путіну.

Якщо на сольнику в Ризі Андрій Данилко вийшов на сцену без костюма Вєрки Сердючки, то на гастролях у Польщі повернувся до звичного образу у спідниці та з зіркою на голові. У Кракові він разом з бендом і сценічною "мамою" Інною Білоконь розважав публіку запальними хітами.

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Вєрка Сердючка у Кракові зірвала овації фразою про Путіна

На першому концерті Вєрки Сердючки в Польщі пролунали її головні хіти – Dolce & Gabbana, Russia, goodbye, "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита". Однак чи не найбільші овації зірвала її кричалка про воєнного злочинця Путіна.

Путін, щоб ти здох! Амінь,

– проскандував Краків разом з Сердючкою.

До слова, кричалкою про Путіна артистка заводила публіку ще в липні на концерті в Києві. Її благодійний виступ відбувся просто неба в Osocor Residence, а зібрані кошти пішли на відбудову постраждалих від війни регіонів України.

Нагадаємо, тур Вєрки Сердючки на підтримку України триває: