22 липня артистка Вєрка Сердючка відіграла благодійний концерт у столиці – Verka Serduchka & Band. Захід відбувався просто неба в Osocor Residence.

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Вєрка Сердючка виступила з концертом

На концерті виконавиця заспівала всі свої хіти. Також вона разом з "мамою" виголосила тост за перемогу України.

Пізніше знаменитість зізналась, що любить вигадувати різні кричали. Тож зі сцени вона почала вигукувати: "путін, щоб ти здох". Публіка швидко підхопила кричалку та підтримала артистку оплесками.

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Кошти з благодійного концерту Вєрки Сердючки підуть на відбудову постраждалих від війни регіонів України.

Не перший концерт Вєрки Сердючки