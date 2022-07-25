Вєрка Сердючка запалила публіку новою кричалкою про путіна на концерті в Києві
Джерело:інстаграм ТСН
Днями Вєрка Сердючка виступила просто неба у Києві. На заході вона придумала нову кричалку, якою підняла настрій публіці.
22 липня артистка Вєрка Сердючка відіграла благодійний концерт у столиці – Verka Serduchka & Band. Захід відбувався просто неба в Osocor Residence.
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Вєрка Сердючка виступила з концертом
На концерті виконавиця заспівала всі свої хіти. Також вона разом з "мамою" виголосила тост за перемогу України.
Пізніше знаменитість зізналась, що любить вигадувати різні кричали. Тож зі сцени вона почала вигукувати: "путін, щоб ти здох". Публіка швидко підхопила кричалку та підтримала артистку оплесками.
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Кошти з благодійного концерту Вєрки Сердючки підуть на відбудову постраждалих від війни регіонів України.
Не перший концерт Вєрки Сердючки
- Нагадаємо, що Вєрка Сердючка почала давати концерти лише з четвертого місяця війни. Її перший благодійний виступ відбувся у столичному метро, де також виступала Ніно Катамадзе.
- 21 червня Сердючка з'явилась в Амстердамі на благодійному телемарафоні Embrace Ukraine. Вєрка з бендом підірвала публіку своїми хітами та піснею Dancing Lasha Tumbai, в якій вперше прозвучало "раша гудбай".