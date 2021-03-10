Вєрка Сердючка та Віра Брежнєва стали ведучими "Орла і Решки"

Український виконавець Андрій Данилко, який виступає в сценічному образі Вєрки Сердючки, а також Віра Брежнєва, яка останні роки живе у Росії, стали зірками нового епізоду "Орла і Решки. 10 років". Новий випуск вийде 17 квітня на "Новому каналі".

У популярному телевізійному проєкті "Орел і Решка" з'явилось поповнення – новими ведучими на один випуск стануть Сердючка та Брежнєва. Компанію Сердючці також складе її "мама" – Світлана Волкова. Як повідомили у "Новому каналі", випуск обіцяє бути найбільш яскравим, святковим і веселим.

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Ми не випадково запросили ведучими нового випуску Вєрку Сердючку і Віру Брежнєву. Адже одного вікенду ми не будемо ходити по музеях і роздивлятися міські пам'ятки Барселони. Ми будемо СВЯТ-КУ-ВА-ТИ! А яке свято без "Вечериночки" і "Хорошо, все будет хорошо"?

– зазначила генеральний продюсер "Орла і Решки" Олена Синельникова.

Як повідомили на інстаграм-сторінці шоу, зірки відправились на зйомки в Барселону, Іспанія.

Для перегляду усіх фото з Барселони гортайте праворуч:

Хто з українських зірок ще стали ведучими "Орла і Решки. 10 років"?

Michelle Andrade і Олексієм Завгороднім (Позитив) побували у Болівії;

фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та співак ALEKSEEV відправились у Колумбію;

український виконавець Іван Дорн, який гастролює у Росії, та росіянин Олександр Гудков подорожували Португалією.

Що відомо про програму "Орел і решка"

"Орел і решка" – українська розважальна телепрограма. Щовихідних двоє ведучих відправляються у різні міста світу. Один із них має прожити ці 2 дні за 100 доларів США, а інший має необмежену кількість коштів, які зберігаються на золотій карті.

Щоб вирішити, хто буде жити, як багатій, а хто буде вчитися виживанню, на початку кожної подорожі ведучі кидають монету. Щоразу все вирішує орел або решка.