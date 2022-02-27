Украинские знаменитости массово выступают против российской пропаганды и благодарят украинские Вооруженные силы. Нашу армию поддержал и Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки.

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Верка Сердючка послала русских оккупантов

Артистка опубликовала фото, на котором позировала с "мамой" Инной Билоконь. Певицы показывали средний палец русскому оккупанту.

В подписи на фото Андрей Данилко призвал не падать духом и помогать украинским защитникам.

Прочь! Прочь! Прочь! Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте терробороне и друг другу!

– написал Данилко.



Верка Сердючка с "мамой" Инной Белоконь / Фото из инстаграма Верки Сердючки

Заметим, сообщение Верки Сердючки было распространено на фан-сайте Евровидения, где распространяют новости о международном конкурсе. Там публикацию звезды подписали так: "Простое послание России от Верки Сердючки".

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