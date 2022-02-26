Українські зірки дякують військовим за те, що охороняють нашу землю та всіх її громадян. Зараз Збройні сили України є головними селебріті нашої країни.

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Подяка військовим від Каті Осадчої

Телеведуча звернулася до наших захисників у цей нелегкий час:"Ми живемо в абсолютно страшному сні. Але цей сон був би ще страшніший без наших захисників і захисниць. Я від всієї нашої родини, від себе, від всіх українців хочу подякувати Збройним силам, які боронять нас абсолютно по всіх фронтах. Те, що зараз ви робите для нас, ми ніколи не зможемо описати ніякими словами. Ми вдячні вам, любимо і нехай вас береже Бог!".

Звернення Каті Осадчої до військових: дивіться відео онлайн

Олег Скрипка також подякував нашим воїнам

Музикант Олег Скрипка також не зміг не висловити свого захоплення українською армією: "Я неймовірно вражений, з якою відвагою наші воїни захищають нас з вами, наших батьків і дітей. Я хочу сказати всім захисникам, Збройним силам України, величезне, сердечне дякую!".

Звернення Олега Скрипки до військових: дивіться відео онлайн

Увесь цивілізований світ зараз підтримує Україну та її народ. У багатьох містах у різних куточках нашої планети люди виходять на мітинги та вимагають зупинити війну.

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