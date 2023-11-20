Зі словами Russia GOODBYE: Сердючка захопила публіку оновленим треком на концерті для єврофанів

Днями в Амстердамі пройшов щорічний концерт зірок Євробачення Het Grote Songfestivalfeest. Артисти пісенного конкурсу різних років, серед яких Вєрка Сердючка, виступили на найбільшій концертній арені Ziggo Dome. Представниця України заспівала оновлену версію свого треку Dancing Lasha Tumbai.

Тепер у приспіві легендарній пісні звучать слова Russia GOODBYE. Апгрейд дуже сподобався шанувальникам, тож тисячі людей у залі голосно підспівували під час виступу Сердючки, передає 24 Канал.

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Вєрка Сердючка виступила з оновленою піснею Dancing Lasha Tumbai

На сцені Het Grote Songfestivalfeest шанувальники Євробачення змогли почути виконання пісні Dancing Lasha Tumbai з потужним приспівом, який лунає зі словами Russia GOODBYE. Так, українська співачка захопила багатотисячну аудиторію.

Крім того, під час виступу Сердючка скандувала "Україна – це круто, Україна переможе", а Мама енергійно танцювала з синьо-жовтим прапором, запалюючи натовп своєю енергією.

Реакція глядачів свідчить про те, що оновлене виконання хіта сподобалося їм навіть більше, ніж оригінал.