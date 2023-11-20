Тепер у приспіві легендарній пісні звучать слова Russia GOODBYE. Апгрейд дуже сподобався шанувальникам, тож тисячі людей у залі голосно підспівували під час виступу Сердючки, передає 24 Канал.

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Вєрка Сердючка виступила з оновленою піснею Dancing Lasha Tumbai

На сцені Het Grote Songfestivalfeest шанувальники Євробачення змогли почути виконання пісні Dancing Lasha Tumbai з потужним приспівом, який лунає зі словами Russia GOODBYE. Так, українська співачка захопила багатотисячну аудиторію.

Крім того, під час виступу Сердючка скандувала "Україна – це круто, Україна переможе", а Мама енергійно танцювала з синьо-жовтим прапором, запалюючи натовп своєю енергією.

Реакція глядачів свідчить про те, що оновлене виконання хіта сподобалося їм навіть більше, ніж оригінал.